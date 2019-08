200 euro boete voor ouders die roken in auto in bijzijn van kind

In Nederland geen verbod

In Nederland is het niet verboden om in bijzijn van kinderen te roken in de auto. Eind vorig jaar gaf een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan dat er ook geen plannen zijn om zo'n verbod in te stellen.

"In de eerste plaats al omdat het praktisch gezien heel lastig te controleren is. We hebben in Nederland een veel bredere preventie-aanpak en we hopen dan ook dat mensen zélf de keuze maken om niet te gaan zitten roken met een kind op de achterbank", zei de woordvoerder toen.