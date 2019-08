Flinke onweersbuien op komst, morgen zware windstoten

"Er trekt een lage drukgebied over Groot-Brittannië", vertelt Nicolien Kroon van Buienradar. "Dat zorgt voor heel veel wind. Aan de westkust en aan het IJsselmeer is er windkracht acht en komen er windstoten van 80 tot 100 kilometer per uur voor." Het KNMI heeft voor morgen ook code geel afgegeven voor de kustprovincies.

Overlast

De windstoten kunnen voor behoorlijk wat overlast zorgen. "De bomen staan nog vol in het blad, dus die vangen veel wind. Mensen op de camping doen er goed aan om even te checken of alles goed vast staat", zegt Kroon. Zondag gaat de wind wel iets liggen, dan is het droog en schijnt er geregeld zon.