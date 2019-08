Twee jongens, drie moorden: Canada een maand lang in angst

12 juli

Bryer Schmegelsky en Kam McLeod gingen op 12 juli op pad vanuit Port Alberni, hun thuisstad. De plaats ligt in de buurt van Vancouver, dichtbij de grens van de Verenigde Staten. Ze zouden werk gaan zoeken in Yukon, een regio in het noordwesten van Canada.

15 juli

De lichamen van Chynna Deese en haar vriend Lucas Fowler worden gevonden ten zuiden van de plaats Liard Hot Springs, in de buurt van Yukon. De achterruit van hun auto is kapot en het koppel is doodgeschoten. De politie is vanaf dat moment op zoek naar Schmegelsky en McLeod. In eerste instantie nog niet als verdachten, maar als mogelijke getuigen. Ze worden als vermist opgegeven. Schmegelsky liet op 12 juli, de dag van hun vertrek, wel al aan zijn vader weten een tijdje van de radar te verdwijnen.