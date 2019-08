Ga zitten en neem het niet uit de tank: Rode Kruis komt met tips over lachgas

Er zijn meerdere dingen die gebruikers moeten bedenken voordat ze lachgas innemen. Het is bijvoorbeeld belangrijk om lachgas zittend te inhaleren. Daarnaast is het belangrijk om het gas niet rechtstreeks uit een tank, patroon of spuit in te ademen, omdat dit kan leiden tot bevroren longen of lippen.

Zuurstoftekort

EHBO-instructeur van het Rode Kruis Lars van Driel waarschuwt verder voor de combinatie van lachgas en alcohol. "Deze combinatie brengt extra risico’s met zich mee. Alcohol en lachgas werken verdovend, waardoor de ademprikkel minder wordt. Dat kan leiden tot zuurstoftekort."