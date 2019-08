Moeder schutter El Paso belde met politie om wapenbezit van haar zoon

De moeder van Crusius twijfelde of hij wel een AK-47 in zijn bezit kon hebben, schrijft CNN. Gezien de leeftijd, volwassenheid en onervarenheid van haar zoon wist ze niet zeker of hert wel verstandig was dat hij een dergelijk wapen in de kast had liggen.

Geen naam genoemd

De politie vertelde haar op basis van haar beschrijving dat Crusius over het wapen mocht beschikken. Of het gaat om het wapen dat gebruikt is bij de schietpartij, is niet bekend.