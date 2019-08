Canadese moordverdachten dood aangetroffen bij rivier

De twee vrienden worden verdacht van moord op drie mensen, gepleegd tussen 14 en 19 juli in British Columbia. De slachtoffers zijn een stel toeristen, de Australiër Lucas Fowler (23) en zijn Amerikaanse vriendin Chynna Deese (24), en een 64-jarige Canadees, Leonard Dyck.

Voortvluchtig

Canada is al weken in de ban van de zaak. Eind juli waren de twee voor het laatst gezien in het noorden van Manitoba, waar met helikopters, legervliegtuigen, drones, speurhonden en duikers naar ze is gezocht.

Een paar uur voor de vondst van de lichamen werden er vlakbij die plek spullen van de jongens gevonden.

Supermarkt

Het duo verliet op 12 juli hun werk in een supermarkt op Vancouver Island in een camper-pick-up. Tegen familieleden zeiden de jongens dat ze in het hoge noorden van Yukon "echt geld gingen verdienen".