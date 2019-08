Suela (22) ziet zichzelf ineens in clip Beyoncé: 'Dit betekent echt alles voor me'

'Dit betekent alles'

De 22-jarige danseres plaatst regelmatig dansfilmpjes op haar Instagrampagina en heeft daar inmiddels al meer dan 37.000 volgers aan zich weten te binden. Dat ze nu een plekje heeft gekregen in de clip van Beyoncé is een kers op de taart. "Het is ongelofelijk. Heel veel dansers hebben aan deze challenge deelgenomen. Dat ze mij heeft uitgekozen, dat betekent echt alles voor me."

Energie van Beyoncé

"Beyonce inspireert mij enorm door haar energie", gaat Suela verder. "Ik gebruik veel energie in mijn dans en dat zie ik bij haar ook."

Suela doet aan Afro Dance en geeft daar ook in les. "Mijn doel is om zoveel mogelijk mensen over de hele wereld te inspireren. Ik ben vroeger heel erg gepest, dus ik wil mensen pushen om niet op te geven en altijd door te gaan. Zolang je zelf gelooft in wat je doet en wil bereiken, dan kan je dat ook bereiken."

Video van Beyoncé 'Already'