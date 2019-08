Witsnuitdolfijn spoelt aan op Haags strand

Een witsnuitdolfijn leeft in de Noordzee, maar spoelt zelden aan op een Nederlandse strand. Hoe en waarom de dolfijn hier terecht is gekomen, is niet bekend. SOS Dolfijn laat weten dat de dolfijn wordt overgebracht naar de Universiteit Utrecht. "Daar zal aan de Faculteit Diergeneeskunde een uitgebreid onderzoek plaatsvinden om zo de doodsoorzaak te achterhalen."