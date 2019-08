Opnieuw extreem weer over campings Italië: 'Aangespoelde bootjes en een jetski'

Vanavond zeer gevaarlijk weer

Op dit moment is het nog rustig op de Italiaanse vakantiebestemming, maar niet voor lang. Volgens weerman Reinier van den Berg van Buienradar gaat Noord-Italië 'dramatisch en zeer gevaarlijk weer' tegemoet.

"Vanaf een uur of 18:00 uur trekken er hele zware buien, grote hagelstenen en zeer zware windstoten van 100 kilometer per uur over die regio", zegt Van den Berg. "Op de camping is het uitkijken geblazen voor omgevallen bomen en wateroverlast."

'Wij gaan schuilen'

De familie van Barbra heeft zich alweer voorbereid op de volgende onstuimige avond. "Vandaag gaan we elders schuilen tot het voorbij is", zegt ze. "Ik heb drie kids erbij dus veiligheid staat voorop."

Ook de familie Van Rossum zet zich schrap voor vanavond. Het gezin slaapt in een tent, maar die staat naar eigen zeggen goed vast. "Als de andere tenten om ons heen extra haringen beginnen te slaan, weet je wel hoe laat het is", zegt Martijn. Tijd voor storm en regen.

"Dan spannen we altijd extra lijnen en slaan we ook extra haringen in de grond. We hebben wel vaker dit weer gehad, dus we zijn het wel gewend."