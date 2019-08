DUO wil geld zien van oud-studenten en zet 25 extra mensen in

De manier waarop die studenten in het buitenland nu soms worden gevonden door de DUO is door paspoortsignalering. Dat betekent dat je paspoort minder goed of helemaal niet te gebruiken is. Vervolgens is het noodzakelijk om contact op te nemen met Nederlandse autoriteiten.

Betalingsregeling

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen kreeg over deze aanpak meerdere klachten van oud-studenten in het buitenland en stuurde daarom een brief naar DUO. "Zij klagen erover dat zij er niet in slagen om een voor hen haalbare betalingsregeling met DUO te treffen en dat DUO het middel 'paspoortsignalering' blijft toepassen met alle gevolgen van dien", schrijft hij.