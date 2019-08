Amper vogels in de tuin en degene die er zijn, zien er niet uit: wat is er aan de hand?

Sommige vogels vliegen al naar het buitenland, maar ze verstoppen zich nu ook vaak in het bos. "Daar is veel eten, en daar is het nu dus ook druk", zegt vogelexpert Erik Bruinning.

Toch is het wel mogelijk om ook in deze periode vogels te zien in je tuin. "Je kunt het hele jaar doorvoeren", zegt Bruinning. "Daar houden ze dan rekening mee, en komen ze ook nu een hapje halen." Als je doorvoert in de zomer, doe dat dan niet met vetbolletjes zoals 's winters. "Dat gaat lekken. Voer bijvoorbeeld met zaden en insecten."

Vogelvriendelijke tuin

Een vogelvriendelijke tuin dus, voor mensen die graag vogels in de buurt hebben. Hoe je die ook krijgt? Niet te veel opruimen. "Gooi niet al je groene afval meteen in de kliko. Er zit vaak voedsel onder de takken. Veeg het bijvoorbeeld in een hoek, dan komen de vogels daar naartoe."