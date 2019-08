Dagje uit steeds duurder, vooral prijzen dierentuinen en musea steeds hoger

Werkt de kaart niet goed? Klik hier om hem op een nieuw scherm te openen.

Duurdere pretparken

Een bezoek aan het theater, een concert, een muziekfestival of de bioscoop werd in vijf jaar tien procent duurder. Na een inventarisatie onder 53 Nederlandse pretparken kwam RTL Nieuws erachter dat ook die toegangskaartjes steeds duurder worden. In de afgelopen twee jaar is de ticketprijs voor een pretpark gemiddeld met bijna tien procent omhoog gegaan.