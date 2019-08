Vrouw zit op vliegtuigstoel zonder rugleuning: 'Absoluut niet toegestaan'

'Dit was haar stoel'

"We zouden ons af moeten vragen hoe veilig de rest van het vliegtuig was", twitterde de man die de originele foto plaatste later. "Dit was haar stoel. De vrouw is naar een andere stoel verplaatst toen iedereen aan boord was. Ik weet niet wat er gebeurd zou zijn als de vlucht wel was volgeboekt."