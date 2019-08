PTSS na de dood van zijn zoon: 'Keer op keer zie ik hem de crematieoven in gaan'

Zo beheerst als hij kon reed hij de 117 kilometer van zijn woonplaats Sneek naar Bathmen, waar Silas met zijn moeder woonde. Onderweg kwam het telefoontje dat geen ouder ooit zou moeten krijgen: Silas was gevonden. Dood. "Totaal uit het veld geslagen was ik. Ik weet nog dat ik de afslag Bathmen nam. De hele weg was afgezet. Keihard heb ik geschreeuwd dat ik de vader van Silas was. Ik wilde maar één ding: naar Silas toe."

‘Is dat mijn zoon die daar ligt?’

Wat zich daar vervolgens afspeelde, heeft hij voornamelijk van horen zeggen. "Ik schijn geschreeuwd te hebben als een malloot. 'Is dat mijn zoon die daar ligt, is dat Silas?' Alle hulpverleners die er waren, probeerden me bij hem vandaan te houden, maar ik sleepte hen mee alsof ze veertjes waren. Toen ze me eindelijk wisten te stoppen, ben ik tegen de grond gegaan, met huilende hulpverleners over me heen."

Die avond en plek, daar is hij nog steeds, zegt Mike. "Ik ben nooit weggeweest van dat moment, ik hang nog steeds in de armen van die agenten." Silas werd gevonden op 100 meter van het huis van zijn moeder. Tijdens zijn hardlooprondje had hij een epileptische aanval gekregen en was hij in een sloot terechtgekomen en verdronken. "1 meter verder of 1 meter eerder was hij in het zicht van iemand gevallen, maar hij lag precies achter een bermpje. Het duurde vier uur voordat ze hem vonden."