Een man in het Brabantse Heesch is overleden nadat hij van zijn paard was gevallen. Dat meldt de politie. De man viel rond 11.30 uur op de Nistelrodeseweg tegen de weg.

Hoe dat kon gebeuren, is niet duidelijk. De woordvoerder van de politie meldt dat het gaat om een ongeluk en dat er verder geen onderzoek komt. Paard gevonden Het paard is weer terecht, meldt de politie.