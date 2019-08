Giftige stof ontsnapt bij Chemelot, lek inmiddels gedicht

Op het chemische industrieterrein Chemelot in Sittard-Geleen is giftige rook ontsnapt. In de omgeving is het luchtalarm afgegaan. Het lek is inmiddels gedicht, laat een woordvoerder van Chemelot weten.

De rook zou volgens de woordvoerder niet meer zichtbaar zijn. Wel heeft de brandweer uit voorzorg waterschermen opgericht. NL-alert verzonden Mensen in de buurt hebben een NL-alert ontvangen. Zij krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Volgens een woordvoerder is er NOx (stikstofoxide) vrijgekomen uit eensalpeterzuurfabriek van het bedrijf OCI Nitrogen. Salpeterzuur is een grondstof voor kunstmest. "Bij de productie van salpeterzuur komen stikstofoxiden (NOx) vrij", legde Chemelot uit bij het stilleggen van de fabriek afgelopen donderdag. "Een denox-installatie reduceert deze uitstoot. Bij start en stop van de fabriek is de denox-installatie nog niet op de juiste temperatuur. Daardoor komt er een beperkte hoeveelheid stikstofoxiden vrij (bruine pluim). De pluim wordt op grote hoogte uitgestoten en opgenomen in de lucht. Bij onderhoudswerkzaamheden, een stop of een storing is de bruine pluim kortstondig zichtbaar."