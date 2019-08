Al vroeg drukte op Franse wegen naar zuiden, tot wel drie uur vertraging

De wachttijd op de Autoroute du Soleil (A7) tussen Vienne en Orange is ongeveer 2 uur. Verkeer op de A71 tussen Vierzon en Narbonne heeft ongeveer 3 uur vertraging. Ook in het westen van Frankrijk is het druk. Op de A10 en de A63 tussen Parijs, Bordeaux en de Spaanse grens is de extra reistijd ongeveer 3 uur.

Vertraging op weg naar Italië

Ook vakantiegangers die op weg zijn naar Italië moeten rekening houden met vertraging. In Zwitserland is de wachttijd op de A2 voor de Gotthardtunnel ongeveer 45 minuten in zuidelijke richting. In noordelijke richting is er geen file.

In Italië heeft het verkeer op de A4 van Milaan richting Venetië een uur vertraging. Ook op de A1 tussen Milaan en Bologna is de wachttijd een uur.