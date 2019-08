Eikenprocessierups is nu een vlinder (en zorgt nog even voor jeuk)

Bacteriën branden gat in maag

De bacteriën zijn niet schadelijk voor bijvoorbeeld vogels die eikenprocessierupsen eten, maar andere rupsen die de eikenblaadjes eten gaan ook dood. Jules Sondeijker van de gemeente Sittard-Geleen verdedigt hun methode.

"Het bacteriepreparaat is maar tien dagen werkzaam. Wij bespuiten de bomen maar één keer in het voorjaar voor dat de vervelende brandhaarden aan de rupsen komen. Alleen in die tien dagen gaan de rupsen er dood aan. Of er andere rupsensoorten op dat moment in de eikenbomen van de bladeren eten en doodgaan zou onderzocht moeten worden."