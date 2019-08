Wielklem weer vaker ingezet als dwangmiddel tegen wanbetalers

In andere steden is de wielklem nooit weggeweest – in Amsterdam bijvoorbeeld. Maar ook in andere steden hebben én houden ze de maatregel. Maar bijvoorbeeld in Zaanstad wordt de klem heringevoerd na jaren afwezigheid. In elk geval geldt overal dat je niet al na één keer niet betalen een wielklem krijgt. "Iemand die een keer vergeet te betalen, hoeft er niet meteen voor te vrezen", zegt de woordvoerder van de gemeente Utrecht.

Productie

Veel meer wielklemmen dus, én veel werk voor het bedrijf Vadac, de enige producent van de wielklem. "We kunnen niet aan de vraag voldoen. Op dit moment bedienen wij 20 Nederlandse gemeentes en parkeerbeheerders", zegt eigenaar Marco van Rooijen. Maar niet alleen in Nederland wordt de wielklem gebruikt. "We hebben nu ook een aanvraag lopen uit Iran."