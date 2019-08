Nederland niet uniek met boerkaverbod: zelfs in Tunesië

3. Worden er in het buitenland boetes uitgedeeld?

Na de invoering van het verbod werd het al gauw lastiger. In België bijvoorbeeld zijn er geen duidelijke cijfers die iets zeggen over het aantal mensen dat is gestraft voor het dragen van de boerka. Wat wel duidelijk is, is dat het er niet veel zijn geweest.

Ook in Frankrijk is de politie niet actief op zoek naar mensen met boerka's om boetes uit te delen. Ruim 1800 vrouwen zouden een proces-verbaal hebben gekregen sinds de invoering in 2011, maar het werden er elk jaar minder.

Ook in Oostenrijk was het handhaven lastig. Door de wet kwam het volgens NRC 29 keer tot een aanklacht. Vier keer ging het inderdaad om een boerka, maar die werd wel steeds gedragen door dezelfde persoon.

Voor de rest werd een flink aangeklede fietser aangehouden. En ook een man in een haaienpak was de klos, want niet alleen vrouwen in boerka worden bestraft. Het gaat om een wet die gezichtsbedekkende kleding verbiedt. Een wet die alleen zou zorgen voor aanhoudingen van vrouwen in boerka's en niet voor andere mensen, zou discriminerend zijn. Het zou vele rechtszaken opleveren.