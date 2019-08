Blaricum snelstgroeiende gemeente, bekijk de groei/krimp in jouw plaats

Blaricum is de snelst groeiende gemeente van Nederland. In tien jaar tijd steeg het aantal inwoners met een kwart. De totale bevolking van Nederland steeg in dezelfde periode met zo'n 4 procent. In 73 gemeenten was echter sprake van krimp.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS, die RTL Nieuws analyseerde. Vooral gemeenten rondom Amsterdam kenden de afgelopen tien jaar een flinke groei. Zo steeg het inwoneraantal van Diemen, Landsmeer, Weesp en Amstelveen met meer dan tien procent. Ook de hoofdstad zelf begroette veel nieuwe inwoners. De bevolking groeide tussen 2010 en 2019 met 12 procent, die van Utrecht zelfs met 15 procent. Bekijk hier of jouw gemeente is gegroeid Bevolkingsdaling langs grens 73 gemeenten hebben nu minder inwoners dan tien jaar terug. De vier gemeenten met de grootste bevolkingsdaling bevinden zich allemaal in de provincie Groningen. Zo zag Loppersum het aantal inwoners met liefst 8 procent dalen. De omliggende gemeenten kampen met dezelfde problematiek. Opvallend is dat de daling van inwoners zich concentreert langs de grenzen van het land. Zo is ook in de Zuidoost-Drenthe, de Achterhoek, Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen sprake van krimp.