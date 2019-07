Naar de psycholoog voor slapeloosheid: 'Werkt beter dan slaappillen'

Wat is slapeloosheid?

"Iemand die aan slapeloosheid lijdt slaapt slecht, ondanks dat alle externe factoren goed zijn, zoals bijvoorbeeld op tijd naar bed gaan, slapen in een donkere kamer, geen alcohol of middelen gebruik", vertelt Hamburger.

De gevolgen van slapeloosheid zijn slecht voor de gezondheid. De klachten die mensen met slapeloosheid hebben kunnen onder andere vermoeidheid, hoofdpijn, geheugenklachten en en negatieve stemming zijn. Op den duur kan het zelfs depressiviteit veroorzaken.

"Mensen met slapeloosheid maken zich vaak veel zorgen. Bijvoorbeeld over werk of kinderen. Ze zijn druk met allerlei dingen en denken daar veel over na waardoor ze niet in slaap kunnen vallen", zegt Hamburger. "Vaak vertonen ze ook 'verkeerd' gedrag om de avond door te komen. Sporten, of tv-kijken tot laat bijvoorbeeld." Bij anderen is het een erfelijke factor die de slapeloosheid veroorzaakt.