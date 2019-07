11-jarig meisje uit Syrië teruggehaald naar Nederland

Het is onduidelijk of zij zich bij een terroristische groepering aansloot. De twee zaten in het noordwesten van Syrië en verbleven niet in een kamp voor IS-strijders.

Aangifte wegens ontvoering

De vader van het meisje heeft in Nederland aangifte gedaan wegens ontvoering door zijn ex-vrouw. Ook heeft hij het Nederlandse Rode Kruis ingeschakeld om te helpen het meisje terug te halen naar Nederland.

Volgens een woordvoerder van het Nederlandse Rode Kruis is in samenwerking met zusterorganisatie de Turkse Halve Maan contact gelegd met het meisje en haar moeder waarna in overleg besloten is het kind te laten terugkeren. De moeder zou het goed hebben gevonden dat haar kind naar Nederland terugkeerde.