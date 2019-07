Weer een nieuw hitterecord in Nederland, in vijf provincies boven de 40 graden

Ook in België en Duitsland extreem warm

Ook in Duitsland is een hitterecord gesneuveld. In de plaats Lingen, net over de grens bij Twente, steeg het kwik naar 42,6 graden, meldt de Duitse weerdienst DWD. Dit is de eerste keer sinds het begin van temperatuurmetingen in Duitsland dat de 42-gradengrens is gepasseerd.

In België is het weerrecord eveneens gebroken. In het West-Vlaamse Beitem is 40,7 graden gemeten. Het gaat om een 'voorlopig' recordcijfer, dat nog bijgesteld kan worden.