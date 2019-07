Reisbureau stopt met verkoop tickets SeaWorld: 'Ons hart ligt bij welzijn van dieren'

Circus

Er is al langer discussie over attracties als de Amerikaanse keten SeaWorld en het Dolfinarium in Nederland. In een veelbesproken uitzending van Rambam werd getoond dat de dolfijnen gedurende een groot deel van de dag in kleine bassins verblijven en dat de showbaden veel chloor bevatten. Dierenorganisaties riepen vorig jaar nog op geen schoolreisjes meer naar het zeezoogdierenpark te maken.

Want waar circussen met wilde dieren verboden zijn, worden er in het Dolfinarium wel circustrucs met wilde dieren gedaan. Dat is tegenstrijdig, vinden organisaties zoals Sea First Foundation en Bite Back. Verder wordt er verkeerde educatie gegeven over de behandeling van dieren, aldus de activisten.