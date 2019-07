Matthijs de Ligt verdient een miljoen per maand, hoe lang doe jij daarover?

De details van het contract dat De Ligt zal gaan ondertekenen, zijn nog niet bekend. Volgens diverse bronnen kan de jonge Nederlander, die in augustus 20 wordt, rekenen op 1 miljoen euro per maand. Prestatiebonussen en inkomsten uit sponsordeals zijn hierin niet meegenomen. De totale inkomsten van De Ligt zullen daarom hoger uitvallen.

Ter vergelijking: het minimumloon van een 20-jarige bedraagt 1308,50 euro per maand voor een volledige werkweek van 40 uur. Dat is omgerekend 60,39 euro per dag. Matthijs de Ligt strijkt maar liefst 46.154,32 euro per dag op: ruim 750 keer meer dan zijn leeftijdsgenoten.

In verhouding

Sponsorspecialist Marcel Beerthuizen vindt het salaris van stervoetballers zoals Matthijs de Ligt gerechtvaardigd. ''Voetbal is een miljardenindustrie'', zegt hij. ''Dan vind ik het niet meer dan normaal dat de acteurs in die industrie in verhouding worden betaald.'' Juventus wordt er met de komst van De Ligt volgens Beerthuizen bepaald niet slechter van. ''Alleen al de shirtverkoop levert de club enorm veel op. Het bedrag dat ze Matthijs uitbetalen, is in proportie met het geld dat ze aan hem gaan verdienen.''

Kijk hier hoe lang jij moet werken om het maandsalaris van De Ligt te verdienen: