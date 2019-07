Siamese tweeling succesvol gescheiden door Brits team van 100 experts

Beroerte

"Het is heel moeilijk om op deze manier door het leven te gaan", zei chirurg Noor Ul Owese Jeelani hierover tegen BBC News. "Daarom wilde de familie graag dat de tweeling gescheiden zou worden." Volgens hem was de moeder, die eerder al zeven kinderen kreeg, goed op de hoogte van de risico's. De vader van de meisjes overleed toen zij zwanger was van de tweeling. Daarnaast was het team ervan overtuigd dat de kans op een succesvolle operatie groot was.

Toch ging het, tijdens de eerste operatie in oktober, bijna mis. Tijdens die ingreep werden de aderen van elkaar gescheiden. Dat werd Marwa bijna teveel. Haar hart begon onregelmatig te kloppen. Artsen gaven Marwa vervolgens een belangrijke ader, waardoor ze in leven bleef. Maar dit had tot gevolg dat Safa binnen 12 uur een beroerte kreeg, doordat de ader haar geen bloed meer gaf.