Oplichtster verhuurt dezelfde woning 20 keer: 'Was gelijk verliefd op het huis'

Brievenbus

"Ik ging een tijdje naar het buitenland en ben via een verhuursite op zoek gegaan naar iemand die op mijn huis zou kunnen passen", vertelt hij aan Omroep Brabant. "Voor het grootste deel van de tijd had ik iemand gevonden in mijn eigen netwerk, maar er was nog een maand over. Via Facebook kwam ik toen in contact met Romy. Alles leek te kloppen en goed te gaan, totdat ik een mail kreeg van mijn internetprovider dat mijn abonnement werd opgezegd omdat er een ander abonnement was afgesloten."

In zijn brievenbus vond hij post voor mensen die hij niet kende. Afgelopen weekend stonden er ineens allerlei mensen voor de deur die in de veronderstelling waren dat zij het huis zouden betrekken. Volgens Danny is de officiële verhuurder ook de dupe: hij wordt nu door de woningbouwvereniging uit zijn huis gezet.