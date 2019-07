Selina is de jongste deelnemer van de Vierdaagse: 'Op naar de medaille!'

Selina is elf jaar oud. Er zijn meer kinderen van elf die meedoen, maar Selina is ook nog eens geboren op 31 december. Alleen kinderen die dit jaar twaalf worden, mogen meedoen. En dan nog waren er drie kinderen die op 31 december jarig zijn. Selina werd van die drie het laatst geboren, namelijk rond half 12 in de ochtend op 31 december 2007.

Bakken vol energie

Jong is ze dus zeker, maar ze heeft energie voor tien, vertelt haar moeder. Altijd springt het meisje in het rond, en dus is het misschien wel fijn als Selina na de 30 kilometer die ze dagelijks moet afleggen, even rust nodig heeft. Zelf verwacht ze heel iets anders overigens: "Ik denk dat ik na het lopen nog steeds energie heb."