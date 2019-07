Bioloog Peter Hovenkamp overleed in Maleisische grot: 'Een groot verlies'

De man die gisteren verdronk in een beroemde Maleisische grot, is de 65-jarige Peter Hovenkamp. Hij was in de zogenoemde 'Deer Cave' toen deze plotseling overstroomde.

"Onze collega en zeer gewaardeerde onderzoeker Peter Hovenkamp is in Maleisië tijdens een excursie omgekomen", laat zijn werkgever Naturalis uit Leiden weten op Twitter. "Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en andere nabestaanden." Humor Ook collega Rutger Vos schrijft een bericht op Twitter. "Peter was een expert in biogeografie. Hij had veel humor en zal gemist worden." "Wat een triest nieuws", zegt Gilles, professor op de Universiteit Leiden ten slotte. "Hij was een zeer bewogen wetenschapper en docent en we zullen hem erg missen." 25.000 toeristen Het lichaam van de Nederlander werd na een urenlange zoektocht gisterochtend gevonden. Hovenkamp was met een groep in de grot. Tot de ontdekking van een grot in Vietnam in 2009, stond de Deer Cave bekend als de grootste grotpassage ter wereld. Er komen dan ook ieder jaar 25.000 toeristen uit de hele wereld op af. Acht andere toeristen wisten aan het water te ontsnappen en kwamen met de schrik vrij, meldde de Maleisische krant The Star.