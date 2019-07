Waarschijnlijk reuzenteek gevonden in Drenthe

De reuzenteek kan gevaarlijk zijn. "De hyalomma-teek kan de overbrenger zijn van het Krim-Congo-virus, een Ebola-achtige ziekte." Die ziekte verspreidt zich via bloed- en lymfebanen in het lichaam, leidt tot leverschade en is in sommige gevallen dodelijk.

Teek in onderzoek

Of het echt om de reuzenteek gaat, dat moeten de NVWA en het RIVM nog bevestigen. Die instanties hebben de door Clement gevonden teek momenteel in onderzoek.

"Maar", stelt Van Vliet ons gerust, "we moeten niet meteen steigeren als het een hyalomma-teek blijkt te zijn. We weten namelijk nog niet of deze teek de ziekteverwekkers ook bij zich draagt. De reuzenteken in Duitsland hadden dat ook niet."