Nederlander steelt geld uit Italiaanse fontein en wordt opgepakt

De toerist klom in de vroege morgen in de Morenfontein om het geld te pakken. Toen de politie hem betrapte, probeerde hij het geld nog te verbergen, maar daar trapte de politie niet in.

Beklimmen van fonteinen

De stad Rome loopt hiermee vooruit op de aangekondigde maatregelen tegen onbeschoft gedrag die per 1 augustus van kracht zijn. Vanaf die datum kost bijvoorbeeld het beklimmen of betreden van fonteinen tussen de 160 en 450 euro.