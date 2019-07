Na een dag al 23.000 handtekeningen voor petitie van ouders vermoorde kinderen

'Afgewogen straffen'

Van der Laan denkt dat er in Nederland een goed strafsysteem is in het jeugdrecht. Op dit moment is het zo dat er voor kinderen van 12 tot en met 14 jaar maximaal een jaar gevangenisstraf kan worden opgelegd. Voor 16-18-jarigen is dat maximaal twee jaar. "We hebben afgewogen straffen", zegt hij. "Daarnaast is er ook een PIJ-maatregel, waardoor er wel tbs van zeven jaar kan worden opgelegd."

"Het gaat om minderjarigen", zegt Van der Laan. "De afgelopen tien jaar zijn we meer te weten gekomen over de ontwikkeling van de hersenen en wanneer die zijn volgroeid. Dat verschilt per individu. Het is ingewikkeld om vast te stellen hoe ver die ontwikkeling is bij een individueel persoon. Maar het uitgangspunt is in elk geval dat jonge mensen nog in ontwikkeling zijn."

Verhoogd in 1995

In 1995 was er eenzelfde discussie. "De maximale straf was toen 6 maanden", vertelt Van der Laan. "Dat is toen opgehoogd naar maximaal een jaar voor 12-15-jarigen. Voor 16-18-jarigen werd de straf verviervoudigd." In 2014 wilde het CDA dat de straffen verhoogd zouden worden naar maximaal vier jaar, maar dat is er toen niet doorheen gekomen."