Gewapende man wordt gedood door politie bij Amerikaans immigratiecentrum

De 69-jarige man is eerder veroordeeld omdat hij buiten het immigratiecentrum een gewelddadige confrontatie had met de politie.

Gevaar

Volgens de uitbater van het centrum zorgen 'ongefundeerde' berichten over overbevolkte immigratiecentra en onbegeleide kinderen voor gevaar voor zijn staf.

Volgens een vriendin van de man ging het om een zelfmoordactie, vertelt ze in de Seattle Times. Hij stuurde naar zijn vrienden, vlak voor de aanval, een mail met de tekst: 'just saying goodbye'. "Het is juist een anarchist en anti-fascist", zegt ze. "Zijn actie was bedoeld om een einde aan een fataal conflict te maken."

Parkeerplaats

Volgens activist Mora-Villalpando wilde de man de tank op de parkeerplaats laten ontploffen. Op die plek staan bussen die de immigranten naar het vliegveld brengen, waardoor ze het land uit worden gezet.

Tegelijkertijd demonstreren mensen in tientallen steden tegen de landelijke invallen die president Donald Trump voor vandaag heeft aangekondigd. Hij wil massaal illegale immigranten uitzetten.