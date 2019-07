Komende dagen fris en bewolkt, vanaf woensdag zonniger

Woensdag loopt de temperatuur op naar zo'n 22 graden en vrijdag kan het zelfs 27 graden worden. In het weekend is het zo'n 25 graden, maar kunnen we ook een enkele onweersbui verwachten.

Wolkenvelden

"Het wordt niet stralend zonnig", zegt metereoloog Arjan Willemse van Buienradar. "Er blijven wolkenvelden komen, maar het is in elk geval een stuk zomerser dan nu. Nu is het wel heel armoedig buiten."

In Limburg wordt het het warmst. Dus mocht je op de valreep vakantie in eigen land willen vieren en van zon houden, dan is die provincie een goede bestemming. In Europa zijn Frankrijk en Spanje de zonnigste vakantieoorden op dit moment. "In Noord-Spanje is het tussen de 25 en 32 graden, met wel wat onweersbuien. In de binnenlanden van Spanje kan het de komende week zelfs 40 graden worden."