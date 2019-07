Ouders vermoorde Romy, Savannah en Nick willen hogere straffen

Lachertje

"Een straf van één of twee jaar is een lachertje", aldus Nieuwburg, die op Facebook mensen oproept de petitie te ondertekenen. "Dit doet geen recht aan het leed wat ons is aangedaan. Ouders hebben levenslang!" Nieuwburg wil de handtekeningen uiteindelijk aanbieden aan minister Sander Dekker (Rechtsbescherming). Inmiddels is de petitie al meer dan 1800 keer ondertekend.

Het CDA riep vorig jaar ook al op tot hogere straffen voor jeugdcriminelen. De partij ziet graag een verdubbeling van de straffen. "Daarnaast moet de manier waarop een jongere zich in de jeugdinrichting gedraagt, kunnen worden meegewogen door de rechter wanneer die beslist of de jeugdige langer in voorlopige hechtenis moet blijven", schreef het CDA destijds op de eigen site.