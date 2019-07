Vicepresident Pence ziet erbarmelijke omstandigheden in migrantenopvang Texas

Op beelden is te zien hoe honderden mannen opeengepakt in een kleine kooi staan in het detentiecentrum in Texas. Bedden zijn niet aanwezig; er is niet eens genoeg ruimte op de grond voor iedereen om te liggen. Vice-president Mike Pence staat een paar tellen oog in oog met de migranten, en loopt daarna weer weg.

''Kijk, dit zijn moeilijke dingen’, erkende Pence later op een persconferentie. ''Ik besef dat er sprake is van overbevolking. Het is te vol en daarom moet het Congres iets doen. Dit is een crisis dat ons systeem overweldigt.''