Nieuwe poging om Nederlandse onderzeeër uit Tweede Wereldoorlog te vinden

De Nederlandse Hr. Ms. O-13 voer in de nacht van 12 juni 1940 vanuit het Schotse Dundee richting Noorwegen om Duitse oorlogsschepen te onderscheppen. Daarna werd nooit meer iets van de bemanning vernomen. Aan boord waren 34 bemanningsleden, onder wie drie Britten.

Per ongeluk aangevaren

Over de oorzaak van het plotselinge zinken is weinig bekend. Het kan zijn dat de O-13 per ongeluk is gebotst met een Poolse onderzeeboot, die dachten een vijandige Duitse U-boot te hebben geraakt. Bij gebrek aan bewijs is deze theorie nooit bevestigd.

In totaal zonken er zeven Nederlandse onderzeeboten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarvan zijn er zes gevonden, de laatste in 2011.