De koningin is de baas en een bij sterft zodra ze steekt: 8 feiten en fabels

4. Voedselproductie vermindert als bestuiving wegvalt

"Dat klopt, de voedselproductie voor vogels en andere dieren, maar ook voor ons. Er wordt door het tekort aan bijen voor een deel met de hand bestoven, dat gebeurt al met vanille in Madagascar. Dat is ook de reden waarom vanille zo duur is. Voor koffie geldt hetzelfde. Met de hand bestuiven is een heel tijdrovende en dure klus."

5. De koningin is de baas

"Dat is een grappige. Ik heb lang met honingbijen gewerkt. Aan de ene kant is ze de baas, aan de andere kant is ze bij honingbijen ook een eilegmachine die elk moment kan worden doodgemaakt door de werksters. Bij de hommels is de koningin wel de baas, ze domineert met haar gedrag de anderen. Er zijn ook veel bijensoorten die helemaal geen koningin hebben. Daar zijn de bijen alleenstaande moeders die hun partner alleen bij de paring zien en hun kinderen niet zien opgroeien."