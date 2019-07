Slechte slapers staan op met hun problemen van gisteren

Een rustige REM-slaap, voluit Rapid Eye Movement genoemd, helpt bij het verwerken van een negatieve ervaring. Een slechte REM-slaap doet het tegenovergestelde. ''Vergelijk het met de periscoop van een duikboot die maar niet onder wil'', legt Van Someren uit. ''Bij slecht slapende mensen ging het mis en paste de sirene van het brein zich niet aan.''

Psychische stoornissen

Twee derde van alle mensen met een psychische stoornis heeft ook last van slapeloosheid, dus het onderzoek kan van groot belang zijn voor deze groep. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met PTSS, slapeloosheid of een depressie. ''Die stoornissen worden allemaal gekenmerkt doordat deze mensen spanning niet weg kunnen krijgen. Mensen met PTSS zitten vast in traumatische ervaring die niet wordt niet opgeruimd over de nachten heen. Ook angsten kunnen alsmaar meegaan naar de volgende dag. We hopen dat we hiermee iets hebben gevonden dat eindelijk verklaart waarom je dit soort nare ervaringen niet van je af kan schudden.''

Het Herseninstituut is op zoek naar slechte slapers voor vervolgonderzoek. Kijk hier voor meer informatie.