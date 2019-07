Ga je op vakantie? Zo voorkom je voedselverspilling

Plannen

Het begint met een goede planning, zegt het Voedingscentrum. Bedenk goed wat je écht nodig hebt als je boodschappen gaat doen in de week dat je op vakantie gaat. Kijk wat je nog in de fruitschaal, voorraad- en koelkast hebt liggen en vries groente en brood in. Dan heb je meteen wat in huis bij thuiskomst.

Geef vers voedsel dat je niet kunt invriezen, zoals zuivel en eieren, aan buren en vrienden of maak er een maaltijd van, die je weer invriest.

Kraanwater filteren

Maar hoe zorg je ervoor dat je, als je eenmaal op vakantie bent, ook zoveel mogelijk verspillingsvrij je dagen doorkomt? Daisy Scholte, die samen met haar vriend Patrick Boone al twee jaar op wereldreis is, heeft bruikbare tips. "Wij filteren ons kraanwater en gebruiken geen plastic flesjes", vertelt ze vanuit Australië.

"Als je gaat kamperen, is het slim om een koeltas of -box mee te nemen. Je hebt mini-koeltasjes die in je backpack passen. Daar kun je bijvoorbeeld boter in bewaren, of pesto, wat altijd een goede smaakmaker is. Daarnaast is het slim om veel gebruik te maken van droge producten, zoals couscous of gnocchi. Die kun je een eeuwigheid bewaren en met wat pesto en paprika erbij, heb je best al een lekkere maaltijd."