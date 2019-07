50ste verjaardag maanlanding: Nederlandse telescopen richten vizier op maan

Officieel bereikte de maanlander op 20 juli 1969 de maan. Een dag later sprak Armstrong tijdens zijn maanwandeling de wereldberoemde zin: 'That's one small step for man, one giant leap for mankind'.

Verwarring

Volgens Mulder heerst er daarom verwarring over de gekozen datum van 'On the Moon Again'. "Want strikt genomen is het dit weekeinde niet precies vijftig jaar geleden. Maar dat mag de pret niet drukken. Volgende week dinsdag is er ook nog een gedeeltelijke maansverduistering. Dat valt dus mooi samen."

Het is nog maar de vraag in hoeverre de maan zich laat zien dit weekeinde. Volgens Buienradar zou een wolkendek het zicht op de maan kunnen belemmeren. Zaterdagavond is er, vooral in het zuiden van het land, de grootste kans op enkele opklaringen.