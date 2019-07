Stevige regenbuien trekken over het land, zwaarste buien in het oosten

Het is niet zo dat het hele land blank zal staan. "Als je geluk hebt, gaan alle buien langs je heen. Maar als je pech hebt, kan het flink los gaan en valt er veel regen in korte tijd."

Vanavond wordt het in het westen al wat droger, vanavond ook in het oosten. Morgen spettert het nog wat na, maar vanaf zondag wordt het wel droog. "Dat gaat wel samen met een noordwestenwind en dat gaan we merken. Maandag wordt het hooguit een graad of 18, dat is fris voor de tijd van het jaar.