R. Kelly opgepakt voor misbruik en kinderporno

R. Kelly wordt al langer in verband gebracht met seksueel misbruik, maar is nog nooit veroordeeld. Begin dit jaar werd de documentaire 'Surviving R. Kelly' uitgezonden in Amerika, waarin tientallen mensen aan het woord kwamen over de zanger. Een aantal vrouwen beschuldigde hem van seksueel misbruik, machtsmisbruik en seks met minderjarigen. R Kelly zegt onschuldig te zijn en was vrij op borgtocht.

De advocaat van Kelly heeft de aanklacht bevestigd tegenover de Chicago Sun-Times. Hij geeft verder geen commentaar.