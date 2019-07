Zware obesitas? 'Dan heb je medicijnen of een ingreep nodig'

En dat laatste is verdomd vervelend, omdat wij volgens Van Rossum ongeveer '200 voedselkeuzes' per dag maken. Gewoon werken aan je discipline zeg je? Dat is niet eerlijk, zegt Van Rossum. "Het is een biologische reactie om daar aan toe te geven. Het is voor iemand die geen overgewicht heeft veel makkelijker om daar niet aan toe te geven. Ook voor iemand die overgewicht heeft gehad is het zwaarder om op gewicht te blijven."

12.000 ingrepen

En dus is een 'harde reset' zoals Van Rossum het noemt, soms nodig. Dat kan door middel van bijvoorbeeld een maagoperatie, maar ook door medicijnen die ervoor zorgen dat je hersenen een signaal van verzadiging krijgen.