Hoe populair is de naam van jouw huisdier?

Wil je weten of je een jouw hond of kat een originele naam heeft? Zoek hier dan op hoeveel Nederlandse honden en katten de naam van jouw huisdier (of je eigen naam) dragen.

Huisdierverzekeraar Reaal Dier & Zorg zette de populairste namen op een rij. De meest voorkomende namen zijn Max, Bella en Pip voor honden, en Simba, Nala en Bella voor katten. Elk van die namen komt honderden keren voor. In onderstaande tool kun je van elke naam zien hoe populair hij is. Namen kunnen in verschillende spellingen voorkomen. Werkt de tool niet goed? Klik hier om hem op een nieuw tabblad te openen.