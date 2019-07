'Ik ben bont en blauw', zegt miljonair Benoit Wesly (73) na brute overval

"Ik ben bont en blauw", laat Wesly weten. Meer wil hij er niet over kwijt. Wesly was alleen tijdens de overval, zijn vrouw is in het buitenland. "Hij werd geslagen, tegen zijn hoofd geschopt en gestoken met een mes of met een schroevendraaier", weet De Limburger, op basis van gesprekken met ingewijden.

Zelf naar de politie

Volgens de krant kreeg hij een prop in zijn mond, werd hij op een stoel gezet en kreeg hij iets over zich heen waarna er water over hem heen werd gegoten. Hij wist zichzelf te bevrijden, toen de overvallers weg waren.