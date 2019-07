14 mannen Berkel en Rodenrijs nog altijd vast na vondst lichaam

De man werd dood gevonden in een huis aan de A.H. Verweijweg. De andere mannen waren in het huis aanwezig en werden allen aangehouden. Hun verhoor verloopt langzaam, want ze spreken erg moeizaam Nederlands. "Bij het verhoor is een tolk aanwezig", laat de politie weten.

Arbeidsmigranten

De politie is druk bezig met sporenonderzoek en er worden camerabeelden uitgelezen, zegt een woordvoerder.