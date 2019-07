Er blijft maar coke aanspoelen, politie Filipijnen biedt per pakket zak rijst aan

De politie tast in het duister over de oorzaak van de drugsvondsten. Er wordt niet uitgesloten dat het misschien een afleidingsmanoeuvre is voor de handel in crystal meth. De regering wil korte metten maken met de handel van die drug en schuwt ook geweld niet.

Dode dealers

President Rodrigo Duterte beloofde aan het begin van zijn termijn al dat hij keihard zou optreden tegen drugshandel en corruptie. Velen van hen die zich daar schuldig aan maakten, werden sinds zijn aantreden vermoord door doodseskaders.