14 mensen opgepakt na vondst dode man in Berkel en Rodenrijs

De politie heeft in Berkel en Rodenrijs veertien mensen opgepakt nadat er in een huis een dode man werd gevonden. Rond 7:30 uur vanochtend werd de man aangetroffen. In de woning waren meerdere mannen aanwezig, zij zijn allemaal aangehouden.

De politie zegt dat te hebben gedaan omdat ze een vermoeden hebben dat er sprake is van een strafbaar feit. Welk strafbaar feit zegt de politie niet. Wel laat de politie weten meer aanhoudingen niet uit te sluiten. "We doen onderzoek in de woning en dat kan je maar een keer goed doen." Tolk nodig Er wordt sporenonderzoek gedaan in het huis. Ook wordt een buurtonderzoek gedaan. Het ondervragen van de verdachten gaat volgens de politie niet erg snel omdat er een tolk nodig is om de mensen te verhoren.